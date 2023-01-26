На Донбассе прогремели взрывы

Российские военные продолжают обстреливать Украину.
По предварительной информации, во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Донбассе.
Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.
В частности, речь идет о том, что взрывы прогремели в Краматорске и Славянске.
Пока нет официального подтверждения этой информации.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностю.
Напомним, что в воздушном пространстве Днепропетровщины отмечены "шахиды". Представители властей надеются, что скоро их не будет.
Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.
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