На Донбассе прогремели взрывы

По предварительной информации, во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Донбассе.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

В частности, речь идет о том, что взрывы прогремели в Краматорске и Славянске.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностю.

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Напомним, что в воздушном пространстве Днепропетровщины отмечены "шахиды". Представители властей надеются, что скоро их не будет.

Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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