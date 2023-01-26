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На Донбасі прозвучали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2519
Час на прочитання
1 хв
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На Донбасі прозвучали вибухи

Російські військові продовжують обстрілювати Україну.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, вибухи пролунали на Донбасі. 

Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про те, що вибухи прозвучали у Краматорську та Слов'янську.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що у повітряному просторі Дніпропетровщині помічені "шахіди". Представники влади сподіваються, що скоро їх не буде. 

А тим часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю

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Дата публікації
Перегляди
2519
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