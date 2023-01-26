На Донбасі прозвучали вибухи

Російські військові продовжують обстрілювати Україну.
За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, вибухи пролунали на Донбасі.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
Зокрема, йдеться про те, що вибухи прозвучали у Краматорську та Слов'янську.
Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що у повітряному просторі Дніпропетровщині помічені "шахіди". Представники влади сподіваються, що скоро їх не буде.
А тим часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю.
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