В ночь на 26 января Россия продолжает атаковать Украину.
В Черкассах слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, работает ПВО.
Пока нет официального подтверждения этой информации.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что в воздушном пространстве Днепропетровщины отмечены "шахиды". Представители властей надеются, что скоро их не будет.
Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.
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