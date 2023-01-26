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В Черкассах слышны звуки взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
26к
Время на прочтение
1 мин
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В Черкассах слышны звуки взрывов

Фото: Pexels

В ночь на 26 января Россия продолжает атаковать Украину.

В Черкассах слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, работает ПВО.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что в воздушном пространстве Днепропетровщины отмечены "шахиды". Представители властей надеются, что скоро их не будет.

Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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