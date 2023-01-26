У Черкасах чути звуки вибухів

У ніч проти 26 січня Росія продовжує атакувати Україну.

У Черкасах чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працює ППО.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, що у повітряному просторі Дніпропетровщині помічені "шахіди". Представники влади сподіваються, що скоро їх не буде.

А тим часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю.

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