У Черкасах чути звуки вибухів

У ніч проти 26 січня Росія продовжує атакувати Україну.
У Черкасах чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працює ППО.
Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що у повітряному просторі Дніпропетровщині помічені "шахіди". Представники влади сподіваються, що скоро їх не буде.
А тим часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю.
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