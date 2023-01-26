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На Київщині та Черкащині працює ППО - ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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На Київщині та Черкащині працює ППО - ОВА

Фото: Pexels

На території Київської області працює ППО. 

На території України продовжується повітряна тривога.

Про це повідомляє Київська ОВА. 

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Наголошуємо на необхідності зберігання інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", - йдеться у повідомленні. 

Також про роботу ППО повідомили у Черкаській ОВА. 

"Ситуація на Черкащині контрольована. Працюють сили ППО. Подробиці згодом. Повітряна тривога триває", - написав у соціальних мережах очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Додамо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

А у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

А тим часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю

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Дата публікації
Перегляди
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