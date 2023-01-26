В Киевской и Черкасской областях работает ПВО — ОВА

На территории Киевской области работает ПВО.
На территории Украины продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Отмечаем необходимость хранения информационной тишины. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны", — говорится в сообщении.
Также о работе ПВО сообщили в Черкасской ОВА.
"Ситуация в Черкасской области контролируемая. Работают силы ПВО. Подробности впоследствии. Воздушная тревога продолжается", — написал в социальных сетях глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Добавим, что на Донбассе и в Черкассах прогремели взрывы.
А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.
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