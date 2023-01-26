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В Киевской и Черкасской областях работает ПВО — ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3693
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской и Черкасской областях работает ПВО — ОВА

Фото: Pexels

На территории Киевской области работает ПВО.

На территории Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Отмечаем необходимость хранения информационной тишины. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны", — говорится в сообщении.

Также о работе ПВО сообщили в Черкасской ОВА.

"Ситуация в Черкасской области контролируемая. Работают силы ПВО. Подробности впоследствии. Воздушная тревога продолжается", — написал в социальных сетях глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Добавим, что на Донбассе и в Черкассах прогремели взрывы.

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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Дата публикации
Просмотры
3693
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