В Киевской и Черкасской областях работает ПВО — ОВА

На территории Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Отмечаем необходимость хранения информационной тишины. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны", — говорится в сообщении.

Также о работе ПВО сообщили в Черкасской ОВА.

"Ситуация в Черкасской области контролируемая. Работают силы ПВО. Подробности впоследствии. Воздушная тревога продолжается", — написал в социальных сетях глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Добавим, что на Донбассе и в Черкассах прогремели взрывы.

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Тем временем в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

Читайте также:

Опоздали на рейс из-за воздушной тревоги: как использовать билет на аналогичный поезд