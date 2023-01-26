Двомісячний син Олега Сенцова отримав українське громадянство у США

Маленький син українського режисера Олега Сенцова, який наразі боронить нашу країну на фронті, отримав українське громадянство.

Відбулося це у Вашингтоні, США, де хлопчик з'явився на світ. Про важливу подію у житті двомісячного Дем'яна розповіла мама малюка та дружина Сенцова Вероніка Вельч.

На сторінці у Facebook Вельч запостила знімок, де зображена разом з двомісячним сином та пані послом України у США Оксаною Маркаровою.

"Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Нині наша чудова пані посол вручила Дем'янчикові довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими до дому і до перемоги", - написала Вельч.

«Останніх не буде, бо всіх не подушать.» Відчуття війни висіло в повітрі. На київських вулицях помітно поменшало... Опубликовано Veronika Velch Среда, 25 января 2023 г.

Нагадаємо, що зараз Олег Сенцов боронить Україну на фронті у лавах ЗСУ. Його четверта дитина, син Дем'ян, з'явився на світ у Вашингтоні, США. Також у Сенцова є донька Аліна та син Владислав від першої дружини Алли, та донька Емма від фотографині Юлії Бабич, у якої після розриву не надто склалися стосунки з Сенцовим.

У липні 2022 року режисер взяв у дружини кандидатку політичних наук та директорку з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніку Вельч. Задля урочистої події Сенцов спеціально приїхав на декілька днів з передової.

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