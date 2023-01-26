Коли на фронті будуть танки Challenger: відповідь міністра Великої Британії

Британія готується до відправлення нових танків.
Велика Британія планує передати Україні танки Challenger наприкінці березня 2023 року. До цього часу планується підготувати українські екіпажі для цієї бронетехніки.
Про це пише Reuters.
Міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл розповів, що перед відправленням танків до України екіпажі пройдуть відповідні навчання. Наприкінці березня танки Challenger уже планують відправити на фронт.
"Плануємо, що це буде в кінці березня", - сказав міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 25 січня, оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.
Також уряд Німеччини офіційно погодився передати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим державам.
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