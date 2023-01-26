Є жертва: окупанти обстріляли село на Харківщині

Російські загарбники сьогодні, 26 січня, обстріляли село Козача Лопань на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждала.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка", - написав Синєгубов.

Він додав, що росіяни знову обстріляли Куп'янськ. Через ракетний удар зруйновано житловий будинок.

Нагадаємо, російські війська 26 січня масовано атакували Україну із застосуванням високоточних ракет повітряного та морського базування. Українська ППО знищила 47 ракет із 55, які окупанти випустили сьогодні.

Під час ракетної атаки 26 січня російські окупанти пошкодили енергоінфраструктуру в Одеській області. В регіоні виникли проблеми з електроенергією.

Внаслідок нічної атаки ворога на об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі загинули троє людей, семеро поранені.

Читайте також: