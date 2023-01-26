Ракетний удар по Одещині: відключення світла можуть тривати декілька днів

Під час ракетної атаки 26 січня російські окупанти пошкодили енергоінфраструктуру в Одеській області. В регіоні виникли проблеми з електроенергією.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що через руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. У ДТЕК попереджають, що ситуація може тривати декілька днів - поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.

"Просимо вас набратися терпіння та вірити в енергетиків, які вже працюють над стабілізацією ситуації", - наголосили у повідомленні.

Крім того, через ситуацію з електрикою виникли проблеми ще й з водопостачанням у кількох районах Одеси. У місті розпочнуть роботу мобільні бювети та водовозки. Зокрема, вони будуть праювати за адресами: Болгарська, 16, Богдана Хмельницького, 64, Середня, 47 та Балківська,199.

Нагадаємо, що російські війська вдарили ракетами по Одеській області. Пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Сталися значні проблеми з електропостачанням, повідомии в ОВА.

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