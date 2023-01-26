"УЗ" попередила про затримку деяких поїздів: перелік рейсів

Ситуація на всіх вокзалах України контрольована.

В Україні через знеструмлення окремих ділянок 2 з 70 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

Зокрема, затримується потяг №43/44 Івано-Франківськ – Київ. Час затримки 1:08. Також потяг за номером №743/744 Київ – Львів відстає від графіка на 0:46 хвилин.

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"У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, зворотна відправка з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково", - сказано в повідомленні.

В "УЗ" повідомили, що ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання, посадка та висадка у містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

На залізничних вокзалах України також відкрито "Пункти незламності", а на найбільших – працюють "Фортеці незламності", де можна зігрітися безкоштовним чаєм, зарядити ґаджети та знайти гарантований зв’язок.

Крім того, пасажири, які за форс-мажорних обставин в результаті обстрілів та тривог не встигли на свої рейси, з тим же квитком можуть продовжити рух наступний рейс аналогічного напрямку.

Тим часом Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.

Нагадаємо, зранку 26 січня через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Наразі в Україні працює ППО - у низці областей лунають вибухи.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу України в кількох областях, зокрема на Вінниччині, є влучання.

Також про вибухи в Дніпровському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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