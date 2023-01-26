Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському районі

В Києві від 07:45 триває повітряна тривога.
У четвер, 26 січня під час масштабної повітряної тривоги у Києві сталися вибухи в Дніпровському районі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце", - написав мер.
Він пообіцяв згодом надати деталі.
Слід зауважити, що в Києві від 07:45 триває повітряна тривога. В Мережі близько 10:00 почали повідомляти про сильні вибухи. Зокрема, на Лівому березі. Згодом їх офіційно підтвердили в мерії.
Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони.
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