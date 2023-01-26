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Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському районі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському районі

Фото: Associated Press

В Києві від 07:45 триває повітряна тривога.

У четвер, 26 січня під час масштабної повітряної тривоги у Києві сталися вибухи в Дніпровському районі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце", - написав мер.

Він пообіцяв згодом надати деталі.

Слід зауважити, що в Києві від 07:45 триває повітряна тривога. В Мережі близько 10:00 почали повідомляти про сильні вибухи. Зокрема, на Лівому березі. Згодом їх офіційно підтвердили в мерії.

Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу.  У Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони. 

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Дата публікації
Перегляди
34к
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