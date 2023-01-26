У Києві прогримів вибух

Під час повітряної тривоги у столиці було чутно звуки вибухів.

Сьогодні, 26 січня, у Києві пролунав вибух. Наразі триває повітряна тривога в Україні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - написав він.

Нагадаємо, інформація про проліт перших ракет у небі над Миколаївською областю з'явилася о 08:16 за київським часом. Компанія ДТЕК попередила, що на тлі можливих ракетних ударів по Україні у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях почали діяти екстрені відключення світла.

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