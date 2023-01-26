В Киеве прогремел взрыв

Во время воздушной тревоги в столице были слышны звуки взрывов.

Сегодня, 26 января, в Киеве раздался взрыв. В настоящее время продолжается воздушная тревога в Украине.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" – написал он.

Напомним, информация о пролете первых ракет в небе над Николаевской областью появилась в 08:16 по киевскому времени. Компания ДТЭК предупредила, что на фоне возможных ракетных ударов по Украине в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали действовать экстренные отключения света.

Читайте также: