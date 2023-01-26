В Житомирской области раздались взрывы: что произошло

В четверг, 26 января, во время воздушной тревоги в Житомирской области раздались взрывы. Впрочем, они не связаны с ракетными ударами.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Звуки взрывов в Житомирской области — это плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие! Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", – подчеркнул он.

К слову, в области "тревога" была объявлена в 07:46. Глава ОВА сообщил, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении Житомирской области.

Напомним, 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы. В Воздушных силах ВСУ говорят, что ожидается более 30 вражеских ракет.

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