Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Житомирской области раздались взрывы: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
7643
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Житомирской области раздались взрывы: что произошло

Фото: Associated Press

Людей просят сохранять спокойствие.

В четверг, 26 января, во время воздушной тревоги в Житомирской области раздались взрывы. Впрочем, они не связаны с ракетными ударами.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Звуки взрывов в Житомирской области — это плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие! Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", – подчеркнул он.

К слову, в области "тревога" была объявлена в 07:46. Глава ОВА сообщил, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении Житомирской области.

Напомним, 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы. В Воздушных силах ВСУ говорят, что ожидается более 30 вражеских ракет.

Читайте также:

Карта войны на 25 января: оккупанты принудительно выдают российские паспорта на оккупированных территориях

Карта войны на 25 января: оккупанты принудительно выдают российские паспорта на оккупированных территориях

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7643
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация