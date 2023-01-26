Польша оснащает войско современными Abrams: сколько танков и когда получит Варшава

Первые американские танки Abrams Польша получит уже весной. Это будут первые образцы партии из 250 заказанных танков.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 26 января интервью "Польскому радио".

"Моя миссия как министра национальной обороны состоит в укреплении войска Польского, я последовательно это делаю. Хочу сообщить радостную новость – этой весной мы получим первые польские "Абрамсы". Первыми "Абрамсами" будет оснащена польская армия", – заявил польский министр.

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Мариуш Блащак напомнил, что Abrams Польша получает после того, как передала Украине свои более старые танки Т-72. Экипажи уже обучены.

"Абрамсы" – отличные танки. На мой взгляд, лучшие танки в мире... Это будет первая партия из 250 танков, заказанных в США. Задача этих танков состоит в том, чтобы создать барьер, который будет неустранимым, если агрессор решит напасть на Польшу», – сказал вице-премьер.

На вопрос, что лучше, Abrams или Leopard, Блащак ответил, что, безусловно, первые.

"У них более мощный двигатель, они более быстрые, у них больший разгон, да и вообще и Abrams, и Leopard значительно лучше российских танков, потому что они больше видят, они видят на большем расстоянии, поэтому у них есть преимущество над российскими танками", – объяснил польский министр обороны.

Заметим, что контракт на поставку танков Abrams в Польшу был одобрен главой Министерства национальной обороны в начале января. Ожидается, что поставки всех машин будут завершены в следующем году.

В апреле 2022 года был заключен отдельный контракт на поставку 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3. Польша передала Украине 240 модифицированных танков Т-72.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден подтвердил информацию, что Штаты поставят Украине танки Abrams. Вашингтон отправит Киеву 31 машину. Кроме танков Киев получит оборудование, необходимое для их обслуживания.

"Мы проведем обучение украинских сил как можно быстрее", — сказал Байден.

Также 25 января правительство Германии официально дало согласие на передачу танков Leopard. Также было выдано разрешение на такое же перемещение со стороны Польши и других стран, имеющих эти машины.

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