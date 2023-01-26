В Одессе слышны звуки взрывов

В области с 07:19 продолжается "тревога".
Жители Одессы в Сети сообщают о звуках взрывов в городе, прогремевших во время "тревоги" 26 января.
Об этом, в частности, сообщают корреспонденты Суспільного.
В каких районах города было громко, не известно. К слову, в области воздушную тревогу объявили в 07.19. Она звучит уже около трех часов.
Издание "Думская" пишет о дыме в области.
Напомним, 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы. В Воздушных силах ВСУ говорят, что ожидается более 30 вражеских ракет.
В нескольких областях во время "тревоги" раздались взрывы. В частности, в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.
Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью. Происходит воздушное сражение.
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