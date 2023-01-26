В Украине работает ПВО, в ряде областей раздаются взрывы

В Украине объявлена воздушная тревога, всем рекомендовано оставаться в укрытиях.

Сегодня утром, 26 января, в результате российской атаки в Украине работает противовоздушная оборона, в ряде областей раздаются взрывы.

ТСН.ua рассказывает, где именно слышны взрывы в Украине.

В 8:16 ч. руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ракеты залетели на территорию Украины. По меньшей мере, две к северо-западу через Николаевскую область. Через 15 минут он сообщил еще о 3 ракетах и призвал всех жителей области находиться в укрытии. Между тем местные Телеграммы-каналы сообщили о звуках взрывов.

В Киевской области во время масштабной воздушной тревоги также сообщили о работе ПВО. В пресс-службе Киевской городской военной администрации подтвердили работу противовоздушной обороны. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 07:46. Жители области в Сети сообщали о звуках взрывов.

Также взрывы раздавались в Виннице. Как сообщил мэр Сергей Моргунов, в городе было слышно работу ПВО. Он призвал горожан сохранять покой и находиться в укрытиях.

В 09:07 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что над областью идет воздушный бой.

"Идет воздушное сражение! ПС ВСУ контролируют воздушное пространство над Виннитчиной", — проинформировал Борзов.

О взрывах в Одессе сообщили корреспонденты "Суспильного" в 09.40. В Одесской области воздушная тревога была объявлена ​​в 07:19.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

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