В Україні працює ППО, у низці областей лунають вибухи

В Україні оголошена повітряна тривога, усім рекомендовано залишатися в укриттях.

Сьогодні вранці, 26 січня, внаслідок російської атаки в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.

ТСН.ua розповідає, де саме чути вибухи в Україні.

О 8:16 год. керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ракети залетіли на територію України. Щонайменше дві на північний захід через Миколаївську область. Через 15 хвилин він повідомив про ще 3 ракети і закликав усіх жителів області перебувати в укритті. Між ти місцеві Телеграм-канали повідомили про звуки вибухів.

У Київській області під час масштабної повітряної тривоги також повідомили про роботу ППО. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу протиповітряної оборони. Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 07:46. Мешканці області у Мережі повідомляли про звуки вибухів.

Також вибухи лунали у Вінниці. Як повідомив мер Сергій Моргунов, у місті було чути роботу ППО. Він закликав містян зберігати спокій і перебувати в укриттях.

О 09:07 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над областю відбувається повітряний бій.

"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", - поінформував Борзов.

Про вибухи в Одесі повідомили кореспонденти "Суспільного" о 09.40 год. В Одеській області повітряну тривогу оголосили о 07:19.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

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