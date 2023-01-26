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Масована ракетна атака: Єрмак повідомив про перші збиття

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
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Масована ракетна атака: Єрмак повідомив про перші збиття

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

голова ОП просить українців не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зранку 26 січня під час повіряної тривоги заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Про це він написав у своєму Телеграм.

"Є перші збиття ракет росіян", - лаконічно написав Єрмак. 

Також голова ОП просить українців не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу.  

Нагадаємо, 26 січня в Україні знову було оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12  "почервоніли" усі регіони.

Згодом, 08:16 вранці ракети залетіли на територію України. За словами голови Миколаївської ОВА, щонайменше два боєприпаси помітили на північному заході, в області.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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