Масована ракетна атака: Єрмак повідомив про перші збиття

голова ОП просить українців не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зранку 26 січня під час повіряної тривоги заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Про це він написав у своєму Телеграм.

"Є перші збиття ракет росіян", - лаконічно написав Єрмак.

Також голова ОП просить українців не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 26 січня в Україні знову було оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони.

Згодом, 08:16 вранці ракети залетіли на територію України. За словами голови Миколаївської ОВА, щонайменше два боєприпаси помітили на північному заході, в області.

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