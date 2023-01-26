Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар і євро

За добу курс долара не змінився, євро зріс.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 січня. За добу курс долара не змінився. Євро зріс у ціні на 4 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

1 євро - 39,76 (+4 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,83 грн, а продають за 40,22 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,80 грн - 40,30 грн

"Ощадбанк" - 40,25 грн - 40,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,20 грн - 40,70 грн,

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,

ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 42,40 грн - 43,40 грн,

"Ощадбанк" - 42,45 грн - 43,55 грн,

"Укрексімбанк" - 42,10грн - 43,90 грн,

"Райффайзен" - 42,20 грн - 43,00 грн,

ПУМБ - 43,00 грн - 44,00 грн.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

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