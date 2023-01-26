Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар і євро

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар і євро

Фото: Associated Press

За добу курс долара не змінився, євро зріс.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 січня. За добу курс долара не змінився. Євро зріс у ціні на 4 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
  • 1 євро - 39,76 (+4 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,83 грн, а продають за 40,22 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,80 грн - 40,30 грн
  • "Ощадбанк" - 40,25 грн - 40,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,20 грн - 40,70 грн,
  • "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,
  • ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 42,40 грн - 43,40 грн,
  • "Ощадбанк" - 42,45 грн - 43,55 грн,
  • "Укрексімбанк" - 42,10грн - 43,90 грн,
  • "Райффайзен" - 42,20 грн - 43,00 грн,
  • ПУМБ - 43,00 грн - 44,00 грн.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

Читайте також:

45,8 грн за долар, що буде з гривнею та бюджетом 2023 року? | Роксолана Підласа

45,8 грн за долар, що буде з гривнею та бюджетом 2023 року? | Роксолана Підласа

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
13к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація