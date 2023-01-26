Декілька ракет рухаються в напрямку Житомирщини - ОВА

У четвер, 26 січня, під час повітряної тривоги зафіксовано, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини. Залишайтеся в укриттях", - повідомив керівник області.

Бунечко наполегливо просить людей не викладати до Мережі рух ракет, роботу ППО та наслідки влучання.

В Житомирській області "тривогу" було оголошено о 07:46. Вона вже триває понад годину.

Нагадаємо, 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони. Вже 08:16 перші ракети залетіли на територію України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак близько 08:30 заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

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