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Декілька ракет рухаються в напрямку Житомирщини - ОВА

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Декілька ракет рухаються в напрямку Житомирщини - ОВА

Фото: Associated Press

В регіоні триває "тривога".

У четвер, 26 січня, під час повітряної тривоги зафіксовано, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області. 

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирщини. Залишайтеся в укриттях", - повідомив керівник області.

Бунечко наполегливо просить людей не викладати до Мережі рух ракет, роботу ППО та наслідки влучання. 

В Житомирській області "тривогу" було оголошено о 07:46. Вона вже триває понад годину.

Нагадаємо, 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12  "почервоніли" усі регіони. Вже 08:16 перші ракети залетіли на територію України. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак близько 08:30 заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
15к
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