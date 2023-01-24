В Україні очікується бум придбання нерухомості, – експертка

У країні вже зараз потрібно міняти правила гри на будівельному ринку та врешті-решт позбутися корупції. Саме для цього парламент запровадив містобудівну реформу, яка виключить з процесу людський фактор і хабарництво. Таку думку висловила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Питання відновлення житлового фонду стане одним із ключових для держави після перемоги. До війни в рік ми будували 10-12 мільйонів квадратних метрів. То нам ще будувати і будувати. З ухваленням законопроєкту 5565 дозвіл на будівництво буде легше отримати і про відкати в десятках тисяч доларів чи квадратних метрів вже не йтиметься. Тому що процедура буде уніфікована і це робитимуть алгоритми, а не люди на кожному етапі", – пояснює експертка.

На її думку, українці зможуть заощадити до 20% від вартості житла – саме стільки забудовники віддавали хабарями. Відтепер у всіх учасників ринку з'явиться особистий електронний кабінет із цифровим підписом, який унеможливить корупційні оборудки.

Фахівці вважають, що охочих купувати житло в Україні стане більше, а ось критерії вибору змінилися. Якщо до російського вторгнення і бомбардувань українці обирали комфорт та різноманіття інфраструктури, то зараз у пріорітеті безпека.

"Важливою стала енергетична незалежність, наявність локальних пунктів незламності тощо", – вважає Вікторія Берещак.

За спостереженням девелоперів, найчастіше українці купують житло в більш-менш безпечних регіонах, як-от Тернопіль, Луцьк, Чернівці, Черкаси, Франківськ і Львів.

"Після нашої перемоги український ринок нерухомості буде у виграшному становищі. Тому що бути дотичним до нового економічного дива, яким стане Україна, захоче і приватний капітал, і державні інституції. Змога придбати житло в Україні з'явиться у багатьох, і це буде зробити простіше, вигідніше і переспективніше", – переконана експертка.