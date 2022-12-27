"Будівельна мафія проти": Кубраков пояснив, у чому полягає реформа містобудування

Віце-прем'єр-міністр з відбудови України Олександр Кубраков наголосив, що з прийняттям реформи містобудування у місцевої влади буде все, що потрібно, щоб зупиняти незаконні забудови.

Реформа галузі містобудування викликала бурхливе обговорення, отже це актуальна і гостра тема.

Про це пише у блозі для "НВ.Бізнес" віце-прем'єр-міністр з відбудови України Олександр Кубраков.

"Важливо було від початку залучити незалежних антикорупційних експертів, бо вимагання хабарів на всіх етапах будівельного процесу потроху ставало нормою на місцях, що у свою чергу сприяло незаконній забудові. Гроші вимагали за погодження містобудівних умов, архітектурного проєкту, будівельного нагляду, підключення до комунікацій, тощо. І, як наслідок, не завжди ухвалювали законні рішення", - зазначив Кубраков.

У таких умовах чудово почувалися як забудовники, так і місцева влада. Як наслідок, у кожному місті є "свої" будівельні компанії. Як зазначив віце-прем'єр, це закритий клуб, в якому поділені райони, ділянки, проекти, потенційні покупці. Українські міста перетворилися на рандомну забудову, де 2-поверхові будинки межують з 25-ти поверховими монстрами, які підключені до старих каналізаційних та електричних систем.

Нерідко з’являються ошукані інвестори які придбали квартири в будинках, що побудовано незаконно, мешканці інших будинків, які неочікували що біля них з’явиться якийсь монстр.

Кубраков наголосив, що з прийняттям реформи містобудування у місцевої влади буде все, що потрібно, щоб зупиняти незаконні забудови, і буде відповідальність за мовчазні погодження будівництва "примар", які ніколи не будуть введені в експлуатацію чи під'єднані до електромереж.

"5655 надає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування. Разом з повноваженнями вони отримують порядок, що робити з незаконним будівництвом, як діяти з таким об'єктом, як зупиняти. Тепер ніхто не зможе сказати: вибачте, у нас тут незаконна будівля, яка будується в центральній частині міста, і ми не можемо це зупинити, бо у нас немає повноважень. Все. Є повноваження, є інструменти, є відповідальність. І питання придбання житла в незаконних будовах піде в історію", - наголосив віце-прем'єр-міністр з відбудови України.

Законопроект створює умови, при яких міста не обійдуться без генерального плану. Його відсутність дозволяла нечистим на руку чиновникам надавати дозволи на будівництво будь-де. Але тепер, в умовах максимальної прозорості та контролю громадськістю, чиновники не зможуть щось провести повз очі містян.

"Реформу містобудівної галузі ми вважаємо революційною. Все, що зараз відбувається у паперовому вигляді, буде відбуватись в одній IT-системі, кожна дія або бездіяльність учасника будівельного процесу буде зафіксована в системі. А це те, чого саме бояться і забудовники, і місцеві чиновники. Як приклад: буде чітко видно, коли будинок збудований, а його не вводять в експлуатацію і зневажають людей, які хочуть жити в багатоквартирному будинку, а у забудовника вимагають хабар за введення в експлуатацію", - зазначив Кубраков.

Законопрокт 5655 має на меті створити справедливу систему містобудування, проти якої виступає будівельна мафія.

"Зараз ми маємо в руках всі інструменти для зміни існуючого безладу. Я офіційно запрошую фахову експертну громадськість долучитися до імплементації реформи, працювати разом з нами над підзаконними актами для впровадження закону", - підсумував Кубраков, додавши, що це потрібно робити негайно.