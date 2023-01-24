В Украине ожидается бум приобретения недвижимости, – эксперт

В стране уже сейчас нужно менять правила игры на строительном рынке и, в конце концов, избавиться от коррупции. Именно для этого парламент ввел градостроительную реформу, которая исключит из процесса человеческий фактор и взяточничество. Такое мнение высказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Вопрос восстановления жилищного фонда станет одним из ключевых для государства после победы. До войны в год мы строили 10-12 миллионов квадратных метров. Так нам еще строить и строить. С принятием законопроекта 5565 разрешение на строительство будет легче получить и об откате в десятки тысяч долларах или квадратных метрах уже не пойдет. Потому что процедура будет унифицирована и это будут делать алгоритмы, а не люди на каждом этапе", – объясняет эксперт.

По ее мнению, украинцы смогут сэкономить до 20% стоимости жилья, именно столько застройщики отдавали взятками. Отныне у всех участников рынка появится личный электронный кабинет с цифровой подписью, которые делают невозможным коррупционные сделки.

Специалисты полагают, что желающих покупать жилье в Украине станет больше, а вот критерии выбора изменились. Если до российского вторжения и бомбежек украинцы выбирали комфорт и разнообразие инфраструктуры, то сейчас в приоритете безопасность.

"Важной стала энергетическая независимость, наличие локальных пунктов несокрушимости и т.п.", – считает Виктория Берещак.

По наблюдению девелоперов, чаще всего украинцы покупают жилье в более или менее безопасных регионах, таких как Тернополь, Луцк, Черновцы, Черкассы, Франковск и Львов.

"После нашей победы украинский рынок недвижимости будет в выигрышном положении. Потому что быть причастным к новому экономическому чуду, каким станет Украина, захочет и частный капитал, и государственные институты. Возможность приобрести жилье в Украине появится у многих и это будет сделать проще, выгоднее и более перспективно", — убеждена эксперт.