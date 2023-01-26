В Одесі чути звуки вибухів

В області від 07:19 триває "тривога".
Мешканці Одеси у Мережі повідомляють про звуки вибухів у місті, які пролунали під час "тривоги" 26 січня.
Про це, зокрема, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В яких саме районах міста було гучно, не відомо. До слова, в області повітряну тривогу оголосили о 07:19. Вона лунає вже майже три години.
Видання "Думская" пише про дим в області.
Нагадаємо, 26 січня в Україні оголосили повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що очікується понад 30 ворожих ракет.
В кількох областях під час "тривоги" пролунали вибухи. Зокрема, у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони.
Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю. Відбувається повітряний бій.
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