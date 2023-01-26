На Житомирщині пролунали вибухи: що сталося

У четвер, 26 січня, під час повітряної тривоги в Житомирській області пролунали вибухи. Втім, вони не пов'язані з ракетними ударами.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Звуки вибухів на Житомирщині – це планові роботи наших військових. Зберігайте спокій! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях",- наголосив він.

До слова, в області "тривогу" було оголошено о 07:46. Голова ОВА повідомив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області.

Нагадаємо, 26 січня в Україні оголосили повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що очікується понад 30 ворожих ракет.

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