На Житомирщині пролунали вибухи: що сталося

Людей просяь зберігати спокій.
У четвер, 26 січня, під час повітряної тривоги в Житомирській області пролунали вибухи. Втім, вони не пов'язані з ракетними ударами.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Звуки вибухів на Житомирщині – це планові роботи наших військових. Зберігайте спокій! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях",- наголосив він.
До слова, в області "тривогу" було оголошено о 07:46. Голова ОВА повідомив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку Житомирської області.
Нагадаємо, 26 січня в Україні оголосили повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що очікується понад 30 ворожих ракет.
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