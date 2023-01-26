Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе

В Киеве с 07:45 продолжается воздушная тревога.

В четверг, 26 января, во время масштабной воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы в Днепровском районе.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место", — написал мэр.

Он пообещал впоследствии предоставить детали.

Следует отметить, что в Киеве с 07:45 продолжается воздушная тревога. В сети около 10:00 начали сообщать о сильных взрывах. В частности, на Левом берегу. Впоследствии их официально подтвердили в мэрии.

Напомним, утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.

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