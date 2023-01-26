Ракетный обстрел Украины: в нескольких областях есть попадание

Сегодня, 26 января, в результате вражеского ракетного обстрела Украины в нескольких областях, в частности в Винницкой области, есть попадание.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за ракетной опасности.

По данным руководителя Одесского РВА Юрия Крука, в Одесской области также были попадания. В результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Раненых нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы. "В настоящее время есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", - проинформировал он.

Также Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы. "Все службы следуют на место. Детали потом", – написал он в Telegram.

Напомним, сегодня утром, 26 января, в результате российской атаки в Украине работает противовоздушная оборона, в ряде областей раздаются взрывы.

По данным Воздушных сил Украины, ожидается, что оккупанты могут запустить 30 ракет.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже сообщил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

Добавим, что в ночь на 26 января силы ПВО сбили все 24 дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали Украину.

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