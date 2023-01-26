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В одному з районів Києва впала частина ракети РФ: є жертви і постраждалі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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23к
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В одному з районів Києва впала частина ракети РФ: є жертви і постраждалі

Ілюстрація / Фото: УНІАН

Інформація уточнюється.

У Києві в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ворожої ракети є постраждалі. 

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Інформація уточнюється. Людей закликають бути в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги.

"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі.  Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожих дій наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували.

"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо, начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що війська РФ зранку 26 січня запустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. ППО їх усі ліквідувала.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Дніпровському районі Києва.

Крім того, внаслідок ворожого ракетного обстрілу України в кількох областях, зокрема на Вінниччині, є влучання.

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Дата публікації
Перегляди
23к
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