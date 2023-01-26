Ракетний обстріл України: в кількох областях є влучання

Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу України в кількох областях, зокрема на Вінниччині, є влучання.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він закликав українців залишатися в укриттях через ракетну небезпеку.

За даними керівника Одеської РВА Юрія Крука, на Одещині також були влучання. Внаслідок ударів пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури. Поранених немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці. "Наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - поінформував він.

Також Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському районі столиці. "Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав він в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 січня, внаслідок російської атаки в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.

За даними Повітряних сил України, очікується, що окупанти можуть запустити 30 ракет.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже повідомив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Додамо, що у ніч проти 26 січня сили ППО збили всі 24 дрони-камікадзе іранського виробництва, якими окупанти атакували Україну.

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