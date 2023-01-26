Ніхто не знає, коли закінчиться війна в Україні - НАТО

Щоб завершити війну в Україні, союзники повинні постачати Києву більше важкої техніки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

За словами генсека Північноатлантичного Альянсу, "ніхто не знає, коли закінчиться війна".

"Якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру веде через постачання зброї", — заявив генсек НАТО.

Водночас, за словами Столтенберга, йдеться не лише про безпеку України, а й про подальші події у світі. У НАТО вважають, що якщо президенту РФ Володимиру Путіну зійде з рук агресивна війна в Україні, то це буде небезпечно і для країн Альянсу, оскільки лідери авторитарних держав знатимуть, що вони можуть досягати своєї мети за допомогою грубої сили.

"Наші інтереси безпеки тут виходять за межі солідарності з Україною, тому що якщо Путін досягне успіху, інші викладуть уроки. Автократи цього світу уважно стежать за тим, як ми відповімо на це вторгнення", — додав Столтенберг.

Коли закінчиться війна в Україні: прогнози

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

Водночас екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес гадає, що Україна зможе виграти війну вже 2023 року.

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