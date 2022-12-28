Чи принесе 2023 мир Україні: прогнози експертів, високопосадовців та закордонних політиків на наступний рік

За прогнозами, 2023 рік має стати вирішальним у війні Росії проти України.

В історії України 2022 рік, який добігає кінця, без сумніву, став одним із найтрагічніших та найважчих. Він приніс повномасштабну криваву війну. Точніше навіть не рік, а путінська Росія, яка нищить Україну та українців вже понад 10 місяців поспіль. Скільки ще триватиме ця злочинна війна та яким для України стане новий 2023 рік.

ТСН.ua зібрав прогнози експертів, а також українських та іноземних високопосадовців і політиків щодо розвитку подій наступного року.

Оптимістичні прогнози від головного розвідника України

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов був одним із тих, хто передбачив війну Росії проти України, наступ на Київ та звільнення Херсона. А тепер він прогнозує, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим. За його словами, це відбудеться комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

"Мені нецікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - наголосив Буданов.

Більше того очільник Головного управління розвідки Міноборони вважає, що війна в Україні не триватиме роками. Вона повинна закінчитись до літа 2023 року. "У кінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися", - сказав він. Під "завершенням" Буданов мав на увазі вихід на кордони 1991-го року.

Що говорять в РНБО та Міноборони

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що позитивно ставиться до прогнозу Буданова про закінчення війни. Коментуючи прогноз голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, що війна має закінчитися до початку літа наступного року, Данілов сказав, що позитивно ставиться до цього прогнозу.

За словами Данілова, він би хотів, щоб Буданов не помилявся. "Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - висловився він.

Також за прогнозами РНБО, навесні 2023 року Збройні сили України зайдуть до окупованого Луганська, Донецька та Севастополя і звільнять території.

Водночас заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов у інтерв'ю Sky News заявив, що війна з Росією може закінчитися до весни. Він переконаний, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, незважаючи на суворі умови, низькі температури та виснаження.

Прогнози від президента Зеленського та його Офісу

Своєю чергою в Офісі президента прогнози щодо закінчення війни 2023 року більш стримані. Так, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна незацікавлена ​​у затягуванні війни. Однак терміни її закінчення нікому невідомі.

"Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка і вона в ізоляції, і немає в неї партнерів у цьому питанні", – розповів Зеленський.

"Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці", – додав він.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що навряд чи війна закінчиться навесні 2023 року. Зокрема, він уточнив, що він неготовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресоркою Росією, але це точно станеться.

"Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - прокоментував Єрмак прогноз заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, який припустив, що війна закінчиться навесні.

Війна в Україні навряд чи закінчиться у найближчі пів року, переконаний і радник Офісу президента Олексій Арестович. Зокрема, він уточнює, що затяжний конфлікт - це півтора-два роки або більше року. У нас у лютому буде вже рік і тому, за словами радника ОП, війна в Україні буде затяжною.

"Ми розуміємо, що через 2 місяці війна ніфіга не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо – це в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт", – сказав він 17 грудня у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Що говорять у Європі та США

Так, у США не очікують, що бойові дії в Україні припиняться в зимові місяці. У Білому домі вважають, що війна в Україні не завершиться до кінця цієї зими, натомість активні бойові дії триватимуть ще "протягом деякого часу в майбутньому".

Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, "немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця зими настане кінець війни", оскільки наразі тривають інтенсивні бої і жодна зі сторін не збирається відступати.

Про це свідчать запеклі бої під Бахмутом, які тривають вже останні дев'ять місяців, а також те, що росіяни готують оборонні позиції по всьому півдню, а ЗСУ продовжують наступати. "Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони триватимуть протягом деякого часу в майбутньому", – наголосив Кірбі.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, хоч і є очільником військового Альянсу, говорить про закінчення війни переговорами, адже більшість війн рано чи пізно завершуються за столом переговорів. Втім, це "нерозривно пов’язане з тим, що відбувається на полі бою", - наголосив він. Проте щодо того, чи станеться це 2023 року, Столтенберг не сказав.

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що війна Росії проти України може мати затяжний характер, її динаміку важко прогнозувати, а подолання наслідків може тривати довгий час.

Натомість в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд застеріг, що Путін готується до довготривалої війни.

"Так, ми можемо побоюватися, що Росія продовжить свою військову агресію проти України. Після провалу його "спецоперації", президент Путін організовує себе на довготривалу війну. Він також розраховує на виснаження українців і "втому від війни" західних країн", - сказав він.

Що говорять українські та закордонні експерти

Про те, що 2023 рік стане вирішальним у війні Росії проти України, говорять не лише українські військові та політики, а й західні фахівці.

Так, відомий американський політолог, директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма спрогнозував, що ЗСУ 2023 року дійсно можуть звільнити Крим. Він вважає звільнення Криму 2023 року цілком імовірним. Це станеться після того, як ЗСУ деокупують Запорізьку та Херсонську області.

"Таким чином, вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів", - пояснив політолог.

Він зазначив, що через удари по Кримському мосту окупантам стало складніше забезпечувати свою армію. Водночас Фукуяма вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю.

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк упевнений, що 2023 року ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії. На думку експерта, продовження війни не має жодних сценаріїв, поки не зазнає поразки армія мобілізованих росіян, яких наразі готують до наступу.

"Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна ясно дала зрозуміти, що боротиметься за своє життя", — сказав Кларк.

Аналітик Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, що перспективи переговорів похмурі. Для потенційної мирної угоди необхідно змінити основні вимоги, принаймні однієї сторони. Вона впевнена, що ключ до закінчення війни може бути всередині Росії, оскільки ціна так званої "перемоги" для російських еліт надто висока.

"На жаль, це буде, як і раніше, затяжна політична, економічна та військова битва рішучості. І до кінця 2023 року вона, найімовірніше, триватиме", — уточнила аналітикиня.

Натомість колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що весь імпульс наразі перебуває на боці України. Вона зможе виграти війну вже 2023 року.

"До січня Україна може розпочати завершальну фазу кампанії зі звільнення Криму", — сказав Годжес.

На його думку, до кінця натупного року Україна повністю звільнить Крим. "Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - підсумував він.

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Його колега ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі генерал у відставці Джеймс Джонс також переконаний, що війна закінчиться 2023 року перемогою України. Більше того, за його словами, для України дуже важлива військова допомога. І, якщо її постачання стануть швидшими, Україна 2023 року зможе завдавати ударів на значно більші дистанції.

Водночас Джонс наголошує, що після закінчення війни Україна ще довго перебувати на передньому краї оборони Європи.

"Коли ця війна закінчиться, у нас повинен бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Україні, я вважаю, судилося бути на передньому краї оборони Європи протягом тривалого часу – залежно від того, що відбувається в РФ... Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидка доставка допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Як тільки все це стане реальністю, ця битва завершиться", – додав Джонс.

Про закінчення гарячої фази війни наступного року говорить і військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що повністю у першій половині 2023 року війна не припиниться. Натомість є шанси закінчити її гарячу фазу. За словами Жданова, звичайно, сьогодні ніхто не може дати гарантію на 100%, що саме так і буде.

Водночас військовий експерт додав, що війна може закінчитися і набагато швидше за умови усунення Путіна від влади, адже російська еліта захоче домовитись із Заходом.

Проте не всі прогнозують кінець війни 2023 року. Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну.

Він наголосив, що успішність наступу ЗСУ залежить від військової допомоги союзників. "Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в Росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому Росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій неєдиний. На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників", - додав він.