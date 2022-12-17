Війна ще пів року не закінчиться – Арестович

Після цього терміну війну в Україні можна буде кваліфікувати як затяжний конфлікт.

Війна в Україні навряд чи закінчиться у найближчі пів року, тож, зважаючи на такі терміни, бойові дії вже можна назвати затяжним конфліктом.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович сказав у розмові з російськи опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Радник ОП відповів на запитання про те, чому затяжний конфлікт не вважається небезпечним для Росії, а для України чомусь вважається.

"Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування. Що таке затяжний конфлікт? Це півтора-два роки або більше року. Так більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна ніфіга не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо – це в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт", – пояснив Арестович.

Коли закінчиться війна

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов оцінює, що війна закінчиться до літа 2023 року. Йдеться провихід ЗСУ на кордони держави 1991 року.

Буданов також заявляв, поразка Росії – це вже вирішене питання, хоча попереду будуть "іще трохи певні важкі часи".

Водночас на початку грудня президент Росії Володимир Путін стверджував, що війна проти України може затягнутися на тривалий термін.

За оцінками військового аналітика Петра Черника, на фронті вже є ознаки того, що в кінці травня-на початку літа Росія може зазнати поразки у війні.

А президент Володимир Зеленський, коментуючи в листопаді терміни завершення війни, сказав: "Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці".

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