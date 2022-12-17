Путін занадто погруз у війні, щоб зупинитися - Politico

Війна Росії проти України заходить у глухий кут, жодна зі сторін не має наміру здаватися.

Колишні та чинні офіційні особи світових країн заявляють, що ні Україна, ні Росія не бачать для себе користі у переговорах і рухаються до потенційного глухого кута.

Про це пише видання Politico.

"Чесно кажучи, зараз я не бачу жодних перспектив для переговорів", — заявив очільник австрійського МЗС Александер Шалленберг. — Але головне, щоб така можливість зберігалася".

Видання зазначає, що президент РФ Володимир Путін занадто погруз у війні, щоб повернути назад, до того ж, це може призвести до падіння його режиму. Регулярне постачання західних озброєнь дає можливість мотивованим українцям продовжувати бій. Тим часом, жодна зі сторін поки не має ресурсів, які б забезпечили швидку перемогу.

"Найімовірніший сценарій виглядає туманно. Війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт", — заявив високопоставлений європейський дипломат.

"До мене доходять чутки про можливі мирні переговори", — заявив цього тижня президент Литви Ґітанас Науседа, додавши, що джерела цих чуток не в Україні і не в РФ.

Представники НАТО також не бачать, щоб умови на полі бою були б сприятливими для переговорів, так як і РФ, і Україна розглядають можливості для ведення бойових дій 2023 року.

За словами Андреа Кендалл-Тейлор, яка раніше керувала роботою розвідспільноти США зі стратегічного аналізу РФ, війна не закінчиться, поки Путін залишатиметься при владі.

Переговори з Росією

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що диктатор РФ Володимир Путін, неспроможним вести переговори, адже він зневажає міжнародне право і прямо заявляє про свої наміри вбивати мирних людей і незаконно захоплювати чужі території.

В ISW вважають, що Путін використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Крім того, йому потрібне будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, позбавивши Україну ініціативи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Росія не хоче мирних переговорів.

Після того, як Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор Путін потроїв терор.

Як ЄС подолав єдиного друга Путіна у блоці і розблокував 18 мільярдів допомоги Україні

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