В Одеській області збили дві російські ракети: що відомо

Вранці 17 грудня росіяни випустили по Одеській області дві ракети типу "Онікс". Їх знищили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомиили в ОК "Південь".

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку - дві ракети типу "Онікс", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що окупанти випустили ворожі об'єкти з берегового ракетного комплексу в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, 16 грудня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Так, з районів Каспійського та Чорного морів РФ випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

Лише 40 ракет окупанти випустили по українській столиці. Сили ППО збили 37. Наголошується, що напередодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

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