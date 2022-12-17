Война еще полгода не закончится – Арестович

После этого срока войну в Украине можно будет квалифицировать как затяжной конфликт.

Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие полгода, так что, учитывая такие сроки, боевые действия уже можно назвать затяжным конфликтом.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Советник ОП ответил на вопрос, почему затяжной конфликт не считается опасным для России, а для Украины почему-то считается.

"Затяжной конфликт не любит никто и он опасен для всех. Еще Сунь-цзы сказал, что война любит скорость и не любит затягивание. Что такое затяжной конфликт? Это полтора-два года или больше года. Так больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война нифига не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. Полтора года — это в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт", — пояснил Арестович.

Когда закончится война

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов оценивает, что война закончится к лету 2023 года. Речь идет о выходе ВСУ на границы государства 1991 года.

Буданов также заявлял, что поражение России – это уже решенный вопрос, хотя впереди будут "еще немного определенные трудные времена".

В то же время, в начале декабря президент России Владимир Путин утверждал, что война против Украины может затянуться на длительный срок.

По оценкам военного аналитика Петра Черныка, на фронте уже есть признаки того, что в конце мая-начале лета Россия может потерпеть поражение в войне.

А президент Владимир Зеленский, комментируя в ноябре сроки завершения войны, сказал: "Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

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