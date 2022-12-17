Война еще полгода не закончится – Арестович

После этого срока войну в Украине можно будет квалифицировать как затяжной конфликт.
Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие полгода, так что, учитывая такие сроки, боевые действия уже можно назвать затяжным конфликтом.
Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.
Советник ОП ответил на вопрос, почему затяжной конфликт не считается опасным для России, а для Украины почему-то считается.
"Затяжной конфликт не любит никто и он опасен для всех. Еще Сунь-цзы сказал, что война любит скорость и не любит затягивание. Что такое затяжной конфликт? Это полтора-два года или больше года. Так больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война нифига не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. Полтора года — это в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт", — пояснил Арестович.
Когда закончится война
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов оценивает, что война закончится к лету 2023 года. Речь идет о выходе ВСУ на границы государства 1991 года.
Буданов также заявлял, что поражение России – это уже решенный вопрос, хотя впереди будут "еще немного определенные трудные времена".
В то же время, в начале декабря президент России Владимир Путин утверждал, что война против Украины может затянуться на длительный срок.
По оценкам военного аналитика Петра Черныка, на фронте уже есть признаки того, что в конце мая-начале лета Россия может потерпеть поражение в войне.
А президент Владимир Зеленский, комментируя в ноябре сроки завершения войны, сказал: "Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".
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