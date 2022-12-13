Если Путин умрет: Арестович рассказал, когда ждать затухания боевых действий

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что боевые действия в Украине начнут затухать с середины лета 2023 года, однако временные рамки могут измениться в случае смерти президента РФ Владимира Путина.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Ждем затухания боевых действий с середины лета. Если прилетят "черные лебеди", это сможет сдвинуть либо на три месяца раньше, либо продлить на три-четыре месяца до осени, до следующей зимы", — оценил Арестович.

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Он пояснил, что под "черными лебедями" подразумевается возможная внезапная смерть главы Кремля.

"Черные лебеди" – это если Путин умрет в апреле, то в апреле все и закончится. Сдвинется с середины лета на два-три месяца. Вот такая логика. Это не прогноз, это просто логика процесса. Как можно предсказывать? Это ведь не аналитическая плоскость, это предположения. Это классический "черный лебедь", поэтому это может быть предположение, но точно не прогноз", — отметил советник президентского офиса.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался встречаться с Путиным, потому что считает того неудачником. Арестович также намекнул на возможную смерть президента РФ, сказав, что "подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно".

Президент Украины Владимир Зеленский высказывал мнение, что в случае смерти Путина война прекратится, ведь тогда в России займутся внутренней политикой.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, ВСУ могут выйти на границы 1991 года и полностью освободить территории уже в конце зимы или начале весны 2023 года. Это может произойти и во время правления Путина, если Украина вступит в НАТО.

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