"До апреля Путина может не стать": Арестович объяснил отказ премьера Индии от встречи с диктатором

Арестович считает, что никто из мировых лидеров не хочет ассоциировать себя с убийцей детей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался встречаться с диктатором Путиным, поскольку считает его неудачником. Также Арестович считает, что российского диктатора может не стать уже к апрелю 2023 года.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Весь мир давно понял, что Путин проиграл. Они не хотят иметь дело с крысой, которая вздохнет или со "сбитым летчиком". Его лучшие друзья — индусы и китайцы дали ему оценку. Они поставили на нем крест. Может провести еще 10 мобилизаций, но по-другому не будет.Американское издание назвало его "неудачником года". Он — неудачник века после Гитлера. Его списали, зачем с ним сделку заключать. Да и подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно. Еще и потом обвинят, что ты подписал соглашение с убийцей детей. Кому это нужно?", — сказал Арестович.

Премьер-министр Индии отказался от встречи с Путиным: что известно

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая планировалась в декабре на традиционном саммите с участием глав двух государств.

Одной из причин упразднения личной встречи Моди с Путиным источники называют отношение индийского премьера к войне, которую Кремль развязал в Украине. Индийский политик считает, что встреча с Путиным не пойдет ему на пользу.

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