Пакунки для жителів Кінбурнської коси / © ТСН

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Близько сотні цивільних українців залишаються нині у власних домівках, без продуктів, найнеобхідніших ліків та можливості безпечно залишити окупований росіянами Кінбурнський півострів. Адже і берегову смугу, й геть усі тамтешні дороги московити замінували.

Жодних спроб допомогти — хоч з їжею, хоч з медициною, хоч з евакуацією — росіяни не висловлюють, кажуть ті, кому пощастило на власний страх і ризик залишити півострів. Тож українські воїни, що боронять материкове Причорномор’я, вирішили самотужки рятувати людей. Наші захисники розробили план екстреної гуманітарної допомоги з передріздвяним забарвленням — і вже почали втілювати його в життя.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного

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Заміноване узбережжя та знищена худоба: життя в окупації на Кінбурні

Понад 215 квадратних кілометрів природного скарбу, що назва йому — Кінбурнська коса, московити насправді перетворили на територію безперервних бойових дій ще в березні 2022-го. Хоча цьогоріч озброєних окупантів там не з їхньої доброї волі, втім, поменшало!

Військовий ЗСУ: «Ворога стало загалом трошки менше! Він знищується постійно».

Передовсім через свою географію, каже командир ОТУ «Одеса», полковник Носіков, Кінбурнська коса залишається для противника дуже важливою частиною загарбаної України.

Денис Носіков, командир ОТУ «Одеса»: «Залишається значущою ділянкою, звісно. Вони за неї тримаються. Намагаються постійно поповнювати свої резерви — те, що стосується військового ресурсу. Те, що стосується техніки, гармат, озброєння — можна сказати, всього цього там уже немає».

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Натомість на півострові стараннями загарбників геть відрізані від великої землі й позбавлені елементарних засобів для виживання залишаються понад сотню цивільних українців.

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Кажуть: "Хочете їхати — їдьте! Але ми за вас відповідальності не несемо!" Там немає ані хліба, ані цукру, ані борошна! Завдяки цим самим окупантам — вони перерізали майже всю худобу!»

Операція «Санта»: як формували пакунки з продуктами, ліками та мандаринками

Українські військові, які не перший рік захищають Причорномор’я, переконані: сподіватися, що московити змінять своє ставлення до цивільних українців на Кінбурні, немає сенсу. Рятувати людей, вирішили, необхідно просто вже — навіть хоч би й самотужки!

Командир бригади: «Ми не маємо інформації, що там зараз відбувається. Ми можемо тільки спостерігати. Але ті люди, які звідти виходили раніше, дали список медикаментів, дали список продуктів, харчів, які там потрібні, чого вони там не можуть ніде знайти і купити».

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Виходячи саме з тієї інформації, наші захисники самотужки й зібрали вміст першої партії допомоги: «Найнеобхідніше. Жири, крупи, цукор, борошно. Батарейки. Ліки протизапальні».

«Лисиця», старший офіцер відділення ЦВС штабу 122-ї ОБр ТрО: «Головною ідеєю в нас є допомогти цивільному населенню, яке зараз, на жаль, перебуває в окупації на Кінбурнській косі».

Поки «Лисиця» з побратимами готували гуманітарні пакунки, розвідка намагалася максимально точно з’ясувати: скільки людей на Кінбурні потребують негайної допомоги.

«З того, що ми спостерігаємо, з проведенням нашої розвідки отримали приблизну кількість людей, які перебувають у кожному населеному пункті. Це Василівка — близько 42 людей, у Покровці — 13, у Геройському — 30», — каже військовий.

Йому звичніше розробляти плани й керувати місіями з ліквідації окупантів, зізнається командир ОТУ «Одеса». Та рятувати, а надто цивільних, визнає полковник Носіков, насправді і для нього, й для його побратимів — найголовніша мета!

Денис Носіков, командир ОТУ «Одеса»: «Це наші люди. Це наша земля. Ми повинні їх підтримувати і їм допомагати. Це наш обов’язок! Ми повинні це робити. Вони потребують елементарних речей. Вони, по суті, там перебувають в окупації. І те, що ми зараз робимо, і, сподіваюсь, будемо продовжувати робити — підтримувати, забезпечувати елементарними речами».

Бойові побратими потурбувалися, зізнається «Лисиця», аби в посилках для адресатів на Кінбурнській косі напередодні свят знайшлося місце для трішки більшого за найнеобхідніше:

«Трішки солоденького, трішки святкового настрою. Так як у нас місія називається "Санта" — дух Різдва, мабуть, мандаринка. Тепленькі шкарпетки. Ну і Святий Миколай. Все! Посилка готова!» — кажуть військові.

Доправлення дронами «Вампір»: місія розпочалася

Щойно перша партія допомоги була упакована, командир оперативно-тактичного угруповання військ «Одеса» погодив технічний план спеціальної місії — як доправити українцям на півострів гуманітарну підтримку.

Денис Носіков, командир ОТУ «Одеса»: «Проводимо дорозвідку, уточнюємо координати, і основне завдання нашої гуманітарної місії — доставити мінімально необхідне: продукти харчування і медикаменти до наших громадян, для того, щоб їх підтримати і допомогти».

«Все! Ми зафіксувалися! Готові до зльоту!» — кажуть бійці, чіпляючи вантаж на безпілотник «Вампір».

Місія «Санта» із забезпечення цивільних українців на Кінбурнській косі засобами для виживання в окупації розпочалася.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОВЕРНЕННЯ ДІТЕЙ з ОКУПАЦІЇ! Затяжні БЛЕКАУТИ на ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ! | ТСН 17:00 27 ЛИСТОПАДА

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