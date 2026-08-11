ЗСУ загнали у пастку понад 2500 окупантів на Кінбурнській косі: що там відбувається

Кінбурнський півострів та український прапор / © ТСН

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На Кінбурнській косі фактично у пастці опинилися понад 2500 російських військових, які ховаються у лісах та бліндажах. Сили оборони України щодня завдають нищівних ударів по позиціях ворога, попри спроби росіян підтягувати нові резерви.

Про це розповів командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса», полковник Денис Носіков, повідомляє проєкт «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

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На Кінбурнській косі нині перебуває понад 2500 російських окупантів. За словами полковника, основна частина загарбників розміщується в лісах, а також у Покровському, Василівці та Покровці. У цих населених пунктах є значна кількість підвалів, укриттів і бліндажів.

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«Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси — у різних укриттях і бліндажах. Ми щодоби знищуємо близько 20 бліндажів із живою силою противника. Скільки там взагалі знищено окупантів, порахувати на 100% ми не можемо, адже, крім авіації та артилерії, працюють абсолютно всі компоненти, але це дуже великі втрати», — розповів Носіков.

Ворог у пастці на Кінбурнській косі

Як зазначив командир, російські війська на Кінбурнській косі фактично опинилися в пастці. РФ намагається посилювати угруповання, перекидаючи резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, однак Сили оборони України щоразу завдають їм втрат.

Попри це, окупанти продовжують утримувати косу, оскільки вона має важливе стратегічне значення. Звідти росіяни можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївської області, а також контролювати Дніпровсько-Бузький лиман.

Наслідки для ворога у разі втрати Кінбурнської коси

Носіков акцентував, що втрата ворогом цієї території дозволила б українським військам наблизитися до окупованого Криму.

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«Їм ніхто не дозволить відійти — ні далі, ні праворуч, ні ліворуч. Це ж вихід на Херсонську область. Там зовсім невелика відстань: і до Херсонщини, і в напрямку Криму — усього 40-50 кілометрів. Будь-які БпЛА середньої дальності звідти вже дістають — і до логістики, і до інших об’єктів на окупованих територіях», — розповів командир ОТУ «Одеса».

За його словами, завдяки відносно недорогим безпілотникам із Кінбурнської коси можна ефективно уражати цілі на окупованих територіях.

«Тому вони й триматимуться за будь-яку ціну: втрата коси відкриє нам рух уперед, і тоді з Кримом для них розпочнеться дуже важка історія», — пояснив полковник.

Нагадаємо, наприкінці червня спецпризначенці Військово-морських сил ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі на знак того, що територія є українською. Про повний відступ росіян не йшлося, проте ворог зазнав важких втрат унаслідок ударів та відкотився на постійні позиції. Кінбурнська коса залишається окупованою та є зоною активних бойових дій, оскільки ворог використовує її для блокування виходу до Чорного моря та обстрілів Миколаївщини.

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