Українець навчається в аспірантурі в Польщі: йому відмовили у відстрочці – що вирішив суд

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Українцеві, який вступив до аспірантури за кордоном, відмовили у відстрочці. Апеляційний суд визнав таку відмову протиправною та скасував її. Водночас, суд не зобов’язав надати відстрочку, а лише доручив переглянути заяву.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Деталі справи

Військовозобов’язаний 2004 року здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та отримав диплом магістра.

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Через 21 рік, 1 жовтня 2025 року, він почав навчатися за денною формою в Університеті Вест-Індії, польський кампус якого розташований у Варшаві. Позивач навчається в аспірантурі та здобуває третій рівень вищої освіти.

14 лютого 2026 року через ЦНАП він подав заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації, на яку мають право аспіранти.

Однак комісія 16 лютого 2026 року відмовила чоловікові у відстрочці. Підставою стала відсутність довідки про здобувача освіти, сформованої в ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти).

Позивач наполягав, що надав документи, які підтверджують його навчання в іноземному університеті. Крім того, він подав виписку з ЄДЕБО щодо раніше здобутої освіти, якою підтверджувалася послідовність здобуття освіти.

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Що вирішив суд першої інстанції

Хмельницький окружний адміністративний суд 15 травня 2026 року відмовив у задоволенні позову.

У суді пояснили, що іноземний заклад вищої освіти не є юридичною особою приватного або публічного права в Україні та суб’єктом освітньої діяльності з ліцензією на провадження освітньої діяльності в Україні. Тому його неможливо включити до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

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Що уточнили в Апеляційному суді

Апеляційний суд також звернув увагу, що Реєстр суб’єктів освітньої діяльності не містить відомостей про заклади вищої та професійної освіти Польщі, а містить відомості про заклади, розташовані в Україні.

Таким чином, іноземний університет фактично не має можливості сформувати передбачену Порядком №560 довідку з ЄДЕБО.

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Водночас суд виходив із того, що закон не містить заборони на надання відстрочки особам, які здобувають вищу освіту за кордоном.

Водночас, апеляційний суд не зобов’язав комісію оформити позивачу відстрочку. Він лише зобов’язав комісію повторно розглянути заяву аспіранта.

Раніше ми писали, що у серпні частину студентів можуть мобілізувати.

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