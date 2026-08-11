Часу не існує: вчені зробили приголомшливе відкриття, дослідивши сни аборигенів в Амазонії

Плем’я в Амазонії та наші сни доводять, що часу не існує / © Getty Images

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Абсолютна більшість населення планети ніколи не ставить під сумнів звичний плин часу та приймає поділ часу на години, дні та роки за незаперечний закон природи. Проте одразу два абсолютно різні напрямки наукових досліджень переконливо доводять, що таке сприйняття реальності є лише культурною звичкою, а не вбудованою біологічною функцією.

Про ці дивовижні відкриття щодо природи людського сприйняття розповідає SpaceDaily.

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Плем’я, якому не потрібен час

У віддаленому куточку бразильської Амазонії проживає невелике плем’я Амондава, яке до 1986 року взагалі не мало жодних контактів із зовнішнім світом. Команда британських лінгвістів та антропологів провела серед цих людей два місяці, щоб задокументувати унікальний феномен людської свідомості. У цій спільності абсолютно відсутнє лінгвістичне поняття абстрактного часу як чогось окремого від подій, що його наповнюють.

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Мова цього племені взагалі не містить слів для позначення тижня, місяця чи року та обмежується лише поняттями дня, ночі та сезонних змін погоди. Люди там не мають числового віку, а натомість просто змінюють свої імена під час переходу до кожного нового етапу життя. Наприклад, старші діти передають своє власне ім’я новонародженому брату чи сестрі і беруть собі нове, що слугує своєрідним аналогом звичного для нас святкування дня народження.

Цей унікальний соціальний устрій привів науковців до незручного, але вкрай важливого висновку про природу нашого мислення. Концепція часу як вимірюваної абстрактної величини, яку можна заощадити або змарнувати, зовсім не закладена в людську когнітивну систему від природи. Це лише штучний конструкт, подібний до математики чи писемності, і людина цілком здатна прожити повноцінне життя без потреби його винаходити.

Ілюзія хронології уві сні

Друге місце, де звична концепція лінійного часу повністю розвалюється, знаходиться набагато ближче, адже кожна людина відвідує його щоночі під час сну. Щойно ми засинаємо, префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за логіку та відстеження послідовності подій, тихенько вимикається. Водночас емоційні центри продовжують активно працювати й дозволяють розуму уві сні миттєво переміщуватися між різними десятиліттями та локаціями без найменшого відчуття порушення якихось правил.

Нейробіологи пояснюють, що в стані неспання наш мозок постійно звіряє свої внутрішні прогнози з реальними сигналами від органів чуття, і таки чином підтримуює ілюзію стабільного часу. У сновидіннях цей механізм перевірки просто не отримує зовнішніх даних, тому час може розтягуватися, зациклюватися або взагалі зникати. Унікальні експерименти з усвідомленими сновидіннями довели, що мозок у стані сну здатен реагувати на зовнішні сигнали в реальному часі, але за власної ініціативи він ніколи не будуватиме лінійну хронологію.

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Дві правди про наш світ

Зіставлення цих двох абсолютно різних сфер людського досвіду формує чітку картину, яка не залежить від географії чи рівня розвитку технологій. Ціла культура на іншому кінці світу чудово обходиться без винайдення абстрактного годинника, тоді як мозок кожної сучасної людини щоночі відмовляється від цієї концепції. Офіційний час виявляється не фундаментальним фактом про всесвіт, а лише зручним інструментом, від якого можна легко відмовитися за відсутності практичної потреби.

Усе це зовсім не означає, що годинники не мають сенсу або що суспільство має відмовитися від чітких розкладів у повсякденному житті. Рух транспорту має підпорядковуватися графіку, а спільний і узгоджений вимір тривалості подій є саме тим клеєм, який уможливлює існування складної сучасної цивілізації. Відкриття науковців вказують лише на те, що нав’язливий цокіт годинника на тлі нашої реальності є лише одним із можливих варіантів організації життя.

Сучасна людина настільки звикла все вимірювати та планувати, що будь-яка втрата контролю над часом викликає в неї сильну тривогу та стрес. Однак періодичні моменти, коли дні непомітно перетікають один в інший під час довгої відпустки, є не збоєм у системі, а поверненням до природного стану. Це можливість відчути світ так, як його відчували наші далекі предки тисячі років тому.

Наступного разу, коли дивний сон змусить вас прожити тридцять років за одну ніч, або коли ви втратите лік дням під час відпочинку на природі, просто розслабтеся. Такі моменти дозволяють свідомості скинути напругу індустріального ритму та повернутися до давнішого способу простого перебування всередині подій.

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Нагадаємо, стрес, смартфони та постійний потік інформації можуть змушувати мозок залишатися активним навіть уночі. Професорка пояснила, чому це призводить до пробуджень посеред ночі і що допомагає розірвати це коло.

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