Україна припинила називати кількість російських ракет у звітах: "Флеш" оцінив плюси та мінуси рішення

Повітряна атака по Україні / © tsn.ua

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Радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», висловився щодо рішення України не вказувати у щоденних звітах Повітряних сил кількість російських ракет, які атакують українські міста. Його думка щодо цього питання є «двоякою».

Про це «Флеш» написав у Telegram.

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«Двояка думка»

Раніше стало відомо, що Повітряні сили змінили формат звітності та припинили публічно зазначати кількість запущених Росією ракет. За даними Bloomberg, це зробили з міркувань безпеки. Співрозмовник видання назвав питання «делікатним».

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Бескрестнов зазначив, що наразі не може сказати, наскільки це рішення є правильним. Водночас він порівняв ситуацію з можливою відмовою від публічного відображення курсів валют в обмінниках.

«Я поки що не знаю, чи це правдива новина, чи ні. Але це нагадує ідею прибрати курси валют з обмінників», — написав Сергій Бескрестнов.

За його словами, у нього немає однозначної позиції щодо доцільності такого кроку.

«У мене двояка думка», — наголосив Бескрестнов.

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З одного боку, на його думку, пересічним громадянам детальна інформація про кількість російських ракет може бути не потрібна. Крім того, такі дані потенційно можуть допомагати противнику оцінювати ситуацію та використовувати її у своїх інформаційних кампаніях.

«З одного боку, простим людям ця інформація не потрібна. Також ця інформація допомагає ворогу зрозуміти, як у нас справи з ракетами. Ця інфа допомагає ботам ворога формувати зраду», — пояснив він.

Водночас Бескрестнов вважає, що приховування таких даних також має свої недоліки. На його думку, Росія і без офіційних звітів може отримувати інформацію про результати своїх атак.

«З іншого боку, ворог і так знає, що і куди долетіло та влучило», — зазначив експерт.

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Він також звернув увагу на міжнародний аспект публічної комунікації. За словами Бескрестнова, інформація про наслідки російських атак дозволяє демонструвати міжнародній спільноті реальний масштаб проблеми та пояснювати українцям причини ситуації.

«Публічна комунікація показує всьому світу наші проблеми. І показує населенню, що це не провина ЗСУ, а просто дефіцит ресурсів», — написав Бескрестнов.

Водночас він не став робити остаточних висновків щодо того, який підхід є правильнішим.

«Не можу однозначно сказати, як краще. А яка ваша думка?» — підсумував Сергій Бескрестнов.

Як повідомляв Bloomberg, на тлі зміни звітності Україна продовжує звертатися до партнерів по допомогу для посилення протиповітряної оборони. Зокрема, Київ зацікавлений у додаткових ракетах для систем Patriot.

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