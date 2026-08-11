"Нова пошта" змінює формат роботи після російських атак: що буде з посилками

Знищене відділення "Нової пошти" (ілюстративне фото)

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«Нова пошта» змінює логістичну модель після російських ударів по інфраструктурі. Компанія переходить на децентралізоване сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

У компанії пояснили, що зміни мають краще захистити посилки клієнтів і забезпечити стабільну доставку навіть в умовах атак.

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«Ми щодня знаходимося поруч із вами — у відділеннях, поштоматах та через кур’єрську доставку. Наша мета незмінна — доставляти швидко за будь-яких умов», — наголосили в компанії.

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Статус та рух кожного конкретного відправлення клієнти можуть перевірити в офіційному застосунку «Нової пошти».

При цьому подробиці перебудови логістики компанія не розкриває через безпекові ризики.

«З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів», — пояснили в «Новій пошті».

Наразі мережа компанії налічує понад 56 тисяч точок сервісу по всій Україні. Статус та рух конкретної посилки можна перевірити в офіційному застосунку.

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Чому виникли затримки посилок

Раніше «Нова пошта» попереджала, що після російських ударів окремі відправлення можуть доставлятися довше.

«Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці», — пояснювали в компанії.

Частину маршрутів довелося змінити, а для доставки залучити резервні шляхи та додаткові сортувальні центри. Через це посилки можуть проходити через проміжні локації, яких раніше не було у стандартному маршруті.

У компанії наголошували, що це тимчасове рішення, необхідне для того, щоб не зупиняти доставку.

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Зазначимо, що останнім часом від російських атак постраждала інфраструктура не лише «Нової пошти», а й інших великих українських компаній.

Зокрема, у серпні 2026 року суттєвих руйнувань зазнали потужності мереж «Епіцентр», Novus, «Сільпо», «Rozetka», «Укрпошта», а також багатьох іноземних і українських виробників, через що збитки сягають мільярдів гривень.

На цьому тлі експерти також попереджають про ризики для виробничого сектору. Зокрема, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» заявляв, що в окремих промислових містах уже помітне згортання виробництв, а додатковим викликом для бізнесу залишаються проблеми з логістикою.

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