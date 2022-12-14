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Коли ЗСУ звільнять Крим та чи застосує Путін ядерну зброю - прогноз політолога Фукуями 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Коли ЗСУ звільнять Крим та чи застосує Путін ядерну зброю - прогноз політолога Фукуями 

Фото: Associated Press

Відомий політолог вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю.

Відомий американський політолог, директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма спрогнозував, що ЗСУ 2023 року дійсно можуть звільнити Крим

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки". 

Фукуяма вважає, звільнення Криму в 2023 році цілком ймовірним. Це станеться після того, як ЗСУ деокупують Запорізьку та Херсонську області. 

"Таким чином, вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів", - пояснив політолог. 

Він зазначив, що через удари по Кримському мосту окупантам стало складніше забезпечувати свою армію. Водночас Фукуяма вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю. 

Звільнення Криму: думки 

Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов вважає, що ЗСУ звільнять Крим у 2023 році. Станеться це військовим шляхом. Також командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що ЗСУ до серпня 2023 року деокупують Крим.

Проте голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів. Схожої думки дотримується очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Крим можна звільнити без кривавих битв. 

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1417
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