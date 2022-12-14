Когда ВСУ уволят Крым и применит ли Путин ядерное оружие — прогноз политолога Фукуямы

Известный американский политолог, директор центра развития демократии в Стэнфордском университете Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал, что ВСУ 2023 действительно могут освободить Крым.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

Фукуяма считает, что освобождение Крыма в 2023 году вполне вероятным. Это произойдет после того, как ВСУ деоккупируют Запорожскую и Херсонскую области.

"Таким образом они просто могут отрезать Крым от россиян и лишить их возможности осуществлять поставки на полуостров", — пояснил политолог.

Он отметил, что из-за ударов по Крымскому мосту оккупантам стало сложнее обеспечивать свою армию. В то же время Фукуяма считает, что Путин не отважится применить ядерное оружие.

Освобождение Крыма: мнения

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что ВСУ освободят Крым в 2023 году. Произойдет это военным путем. Также командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что ВСУ до августа 2023 года деоккупируют Крым.

Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров. Похожего мнения придерживается глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Крым можно осовободить без кровавых сражений.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.

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