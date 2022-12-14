Россияне никогда не достигнут того, чтобы Украина была в полной темноте – гендиректор ДТЭК

Россияне могут делать все, что угодно, но они никогда не добьются того, чтобы Украина была в полной темноте.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на международной энергетической конференции.

Он вспомнил о последствиях массированной российской атаки 23 ноября.

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"Я никогда не мог представить ситуацию, что 5 из 6 наших ТЭС остановятся. Но на следующий день мы сумели запустить их и шаг за шагом вернули всю генерирующую мощность в систему", — рассказал Тимченко.

Он отметил, что на этой конференции Украина уже привлекла около 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, по состоянию на 14 декабря ситуация в энергосистеме остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре, продолжаются плановые и аварийные отключения.

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