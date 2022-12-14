23-летний американский рэпер в одиннадцатый раз станет отцом

Дети у него от разных женщин.

Известный американский рэпер YoungBoy Never Broke Again, настоящее имя которого Кентрелл Голден, ожидает пополнения в семье.

У 23-летнего музыканта родится 11 ребенок. Азиатская Instagram-модель Дрю Валентина забеременела от рэпера. Эту информацию распространяют американские СМИ, хотя сами знаменитости это не подтверждают, но и не опровергают.

Фото: drewvalentina/Instagram

Кстати, осенью этого года у рэпера появился на свет 10-й ребенок. Джазлин Мишель родила музыканту сына. Также вместе они воспитывают дочь, которая появилась на свет в прошлом году.

YoungBoy Never Broke Again с сыном и невестой / Фото: instagram.com/nbayoungboy.16x

Кроме этого, у рэпера есть еще восемь детей от семи разных женщин – пять сыновей и три дочери.

YoungBoy Never Broke Again с детьми / Фото: instagram.com/nbayoungboy.16x

В настоящее время YoungBoy Never Broke Again находится в отношениях с Джазлин Мишель. Рэпер ни разу не был официально женат. Впрочем, он сделал предложение Джазлин и планирует в 2023 году жениться.

Напомним, в этом году многие знаменитости повезло стать родителями. Редакция сайта ТСН.ua ранее писала, у кого из звезд в 2022 году родились дети.

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