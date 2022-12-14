23-річний американський репер водинадцяте стане батьком

Діти у нього від різних жінок.

Відомий американський репер YoungBoy Never Broke Again, справжнє ім'я якого Кентрелл Голден, чекає на поповнення в родині.

Так, у 23-річного музиканта народиться 11 дитина. Азіатська Instagram-модель Дрю Валентина завагітніла від репера. Цю інформацію поширюють американські ЗМІ, хоча самі знаменитості не підтверджують це, але й не спростовують.

Фото: drewvalentina/Instagram

До речі, восени цього року у репера з'явилася на світ 10-та дитина. Джазлін Мішель народила музиканту сина. Також разом вони виховують доньку, яка з'явилася на світ минулого року.

YoungBoy Never Broke Again із сином та нареченою / Фото: instagram.com/nbayoungboy.16x

Окрім цього, у репера є ще восьмеро дітей від сімох різних жінок – п'ять синів та три доньки.

YoungBoy Never Broke Again з дітьми / Фото: instagram.com/nbayoungboy.16x

Наразі YoungBoy Never Broke Again перебуває у стосунках із Джазлін Мішель. Репер жодного разу не був офіційно одружений. Утім, він освідчився Джазлін та планує 2023 року одружитися.

Нагадаємо, цього року багатьом знаменитостям поталанило стати батьками. Редакція сайту ТСН.ua раніше писала, у кого із зірок 2022 року народилися діти.

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